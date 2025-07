Ouro fecha em alta, após desvalorização recente por acordos comerciais, e aguarda Fed

"Nesse contexto, o suporte ao preço do ouro pode vir na forma de cortes nas taxas de juros pelo Fed. Em relação ao momentos das reduções, a reunião na quarta-feira pode fornecer novas pistas. Se os banqueiros centrais sinalizarem um corte iminente nas taxas - apesar dos riscos de inflação em curso - o preço do ouro provavelmente se beneficiará", projeta.

Apesar das constantes ameaças do presidente americano, Donald Trump, ao presidente do Fed, Jerome Powell, para que corte as taxas de juros, o BC dos EUA deve silenciar as críticas do republicano, manter a cautela e segurar as taxas de juros no atual nível, entre 4,25% e 4,5%. O consenso entre analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, é de que dirigentes do Fed ainda devem mencionar as incertezas com as tarifas do governo. O mercado, porém, vê risco de divergência interna no comitê, após ao menos dois integrantes terem acenado para uma defesa por corte já nesta reunião.