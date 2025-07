Petróleo fecha em alta de mais de 3% com novo prazo de Trump para Rússia acabar com guerra

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta de mais de 3% nesta terça-feira, 29, estendendo o rali de ontem, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que a Rússia tem "10 dias a partir de hoje" para acabar com a guerra na Ucrânia. Caso não haja recuo, serão implementadas tarifas a Moscou, enfatizou o republicano.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro avançou 3,74% (US$ 2,50), a US$ 69,21 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve alta de 3,40% (US$ 2,36), a US$ 71,68 o barril. Nas máximas do dia, o WTI e Brent atingiram maior nível desde 23 de junho.

Em coletiva a bordo do Air Force One, Trump admitiu incertezas sobre o impacto das possíveis medidas contra a o Kremlin. "Não sabemos ainda o quanto as tarifas vão ou não afetar a Rússia", disse ele, que ponderou não temer impactos no mercado energético caso aplique as sanções. "Temos tanto petróleo nos EUA e iremos simplesmente aumentar ainda mais a produção", acrescentou.