Philips eleva previsão de lucro e reduz estimativa de impacto por tarifas

A Philips tem aumentado sua produção e cadeia de suprimentos localizadas nos EUA, China e Europa e afirmou que 90% do que vende na China é produzido no país. Ainda assim, a companhia continua defendendo isenções de tarifas comerciais para o setor.

No segundo trimestre, a empresa registrou um crescimento de vendas comparáveis de 1%, em comparação com um consenso compilado pela empresa de uma queda de 0,4%. O lucro líquido foi de 240 milhões de euros, em comparação com 452 milhões de euros no mesmo período do ano anterior e um consenso compilado pela empresa de 101 milhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

