Real sobe com carry trade, na véspera de 'super quarta', e alta de commodities

O economista-chefe para Brasil do Barclays, Roberto Secemski, disse que a moeda brasileira é unanimidade entre o investidor estrangeiro e o local por conta do carry trade, por mais que a política tarifária de Trump tenha dado uma "bagunçada" no cenário.

O Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o governo brasileiro avalia pedir aos Estados Unidos a exclusão de alimentos do tarifaço de 50% sobre produtos importados nacionais. Por ora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a possibilidade de o Brasil retaliar os Estados Unidos com tarifas próprias, o que é positivo do ponto de vista econômico.

Isso porque uma eventual retaliação recíproca do governo Lula causaria uma perda de 0,17 ponto porcentual (pp) no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, calcula o Inter.

O gerente da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, observa que o mercado não está precificando a "catástrofe" de tarifa de 50% dos EUA ao Brasil, que deve ser implementada nesta sexta-feira, 1º de agosto, hoje e prefere focar nas expectativas para a "super quarta" com decisões do Copom e do Fed, que devem manter os juros no mesmo nível.