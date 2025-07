Stellantis sofre prejuízo no 1º semestre, mas restabelece guidance

Em abril, a Stellantis havia cancelado seu guidance anual, com o argumento de que seria difícil prever o impacto da política tarifária dos EUA no setor automotivo.

A montadora disse agora prever que a receita líquida crescerá neste segundo semestre em relação aos seis primeiros meses do ano, com aumento de um dígito baixo da margem de lucro operacional ajustada e avanços no fluxo de caixa livre industrial. No primeiro semestre, sua margem de lucro operacional ajustada foi de 0,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

