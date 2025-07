Taxas de juros têm oscilações estreitas em véspera de Fed e Copom

Os juros futuros operam na manhã desta terça-feira, 29, perto dos ajustes da segunda-feira, 28, em dia de agenda esvaziada, que deve minguar a liquidez, em véspera de decisões sobre juros do Copom e Federal Reserve (Fed). Logo mais, o Tesouro realiza leilões de NTN-B e LFT (11h). Às 9h21 desta terça, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha taxa de 14,230%, de 14,215%, e o para janeiro de 2029 marcava 13,535%, de 13,531% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,790%, de 13,785% no ajuste de segunda-feira.