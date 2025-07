Trad, sobre Lula ligar para Trump: chegará momento em que relação de alto nível deve ser feita

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comitiva de senadores enviada aos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que "chegará o momento" em que as conversas sobre as tarifas aplicadas ao Brasil terá que ser no "alto nível", referindo-se à necessidade de uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Donald Trump.

"Chegará o momento em que relação de alto nível vai precisar ser feita. Isso não é nenhum demérito. Precisa ser organizado, porque são os interesse do nosso País", afirmou, durante entrevista à GloboNews.

O senador disse que "o grupo não tem nenhuma condição de avançar na questão" e que se reunirá agora à tarde com dois senadores do Partido Republicano, o mesmo de Trump. Segundo ele, a ideia é convencer os parlamentares de que os Estados Unidos também perderão com as tarifas.