Abicalçados: exportações aos EUA vão ser inviabilizadas com tarifa de 50%

A associação lamentou que os esforços de empresários e do corpo diplomático brasileiro não tenham sido suficientes para que o governo americano mantivesse a "histórica relação comercial entre Brasil e Estados Unidos".

Para mitigar os efeitos dessa medida na indústria, a Abicalçados defende que o poder público implemente linhas para cobrir o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) em dólar com juros do mercado externo; a ampliação do Reintegra para exportadores; a liberação imediata de créditos acumulados do ICMS; e a reedição do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

Contexto

Segundo a Abicalçados, os Estados Unidos respondem por mais de 20% do valor total gerado pelas exportações do setor. No primeiro semestre de 2025, o Brasil exportou ao país US$ 111,8 milhões, equivalentes a 5,8 milhões de pares de calçados.