BCE prevê alta salarial de 1,7% no 1º trimestre de 2026 na zona do euro

O monitor de salários do Banco Central Europeu (BCE) indicou nesta quarta, 30, um crescimento salarial de 4,6% em 2024 e 3,2% em 2025 na zona do euro. Para o primeiro trimestre de 2026, o levantamento projeta alta de 1,7%, abaixo dos 1,8% do quarto trimestre de 2025 e dos 4,6% do primeiro trimestre de 2025.

O principal indicador de salários do BCE é um rastreador de crescimento salarial negociado que inclui pagamentos únicos acordados coletivamente, como aqueles relacionados à compensação inflacionária, bônus ou pagamentos retroativos, que são suavizados ao longo de 12 meses.