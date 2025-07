Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com balanços, negociações comerciais, PIB e Fed

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira, 30, em sessão atenta à temporada de balanços que contou com uma série de divulgações importantes na região. A questão envolvendo as negociações comerciais entre Estados Unidos e parceiros seguiu no radar, especialmente pelas dúvidas desencadeadas pelo final das tratativas com a China sem maiores anúncios. Além disso, há grande expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) nesta tarde, quando é amplamente esperada uma manutenção de juros, mas com potenciais sinais para os próximos passos da autoridade.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,02%, a 550,24 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,01%, a 9.136,94 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,23%, a 24.272,89 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,06%, a 7.861,96 pontos. As cotações são preliminares.

Entre os bancos que divulgaram balanços trimestrais, as ações do espanhol Santander (-0,30%) e do britânico HSBC (-4,75%) recuaram. A do suíço UBS, por outro lado, avançava 1,6%. Já a Adidas tombou 11,53% em Frankfurt, após a fabricante de artigos esportivos alertar que as tarifas do governo Trump deverão impulsionar os custos de seus produtos destinados aos EUA em até 200 milhões de euros no segundo semestre. A Danone avançou 7,35% em Paris, depois que a receita geral aumentou 4,1% no segundo trimestre, em comparação com a previsão dos analistas de 3,8%.