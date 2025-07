Bunge amplia lucro no 2º trimestre, para US$ 354 milhões

A norte-americana Bunge registrou lucro líquido de US$ 354 milhões (US$ 2,61 por ação) no segundo trimestre de 2025, avanço ante o resultado de US$ 70 milhões (US$ 0,48 por ação) em igual período de 2024. Em termos ajustados, o lucro por ação recuou de US$ 1,73 para US$ 1,31 na comparação anual. A expectativa de analistas era de lucro ajustado de US$ 1,09 por ação. O lucro antes de juros e impostos (Ebit) subiu no intervalo avaliado, a US$ 538 milhões, ante US$ 185 milhões.

Já a receita recuou no comparativo anual, de US$ 13,24 bilhões no segundo trimestre do ano passado para US$ 12,77 bilhões em igual período de 2025. Ainda assim, o resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, de U$ 12,24 bilhões. Segundo a Bunge, os resultados no segmento de agronegócio superaram as expectativas, impulsionados pela área de processamento, mas ficaram abaixo do ano anterior. Enquanto isso, na parte de óleos refinados e especiais, os resultados refletiram a menor demanda por energia provocada pela incerteza regulatória, disse a empresa.

A Divisão de Agronegócio foi responsável por US$ 9,167 bilhões em vendas no segundo trimestre do ano, 5,1% abaixo dos US$ 9,657 bilhões registrados em igual período do ano anterior. De acordo com o balanço, resultados mais altos em processamento na América do Sul e na Ásia foram compensados por resultados mais baixos na Europa e na América do Norte.