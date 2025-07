Confiança de Serviços cai 1 ponto em julho ante junho, a 89,7 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 1 ponto na passagem de junho para julho, na série com ajuste sazonal, para 89,7 pontos, menor nível desde maio de 2021, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. Na média móvel trimestral, o índice variou negativamente 0,2 ponto.

"O resultado de julho da confiança de serviços reforça a tendência de desaceleração observada ao longo do ano. Apesar de uma leve melhora na percepção sobre demanda presente, as avaliações sobre a situação atual dos negócios são negativas entre os empresários", avaliou Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre, em nota oficial.

"Em relação ao futuro, os empresários têm um olhar mais pessimista para o segundo semestre na maioria dos segmentos da pesquisa. A conjuntura macroeconômica é complexa com o aumento da incerteza e uma expectativa geral de desaceleração da atividade. A política monetária segue restritiva com o intuito de evitar futuras pressões de preços e uma mudança de sentimento dos empresários não parece estar próxima", completou Pacini.