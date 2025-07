Confiança do Comércio recua 2,2 pontos em julho, para 87,1 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 2,2 pontos na passagem de junho para julho, para 87,1 pontos, informou nesta quarta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,1 ponto, para 88,4 pontos.

"A confiança do comércio vinha registrando altas nos últimos três meses, aproximando-se dos níveis observados em 2024. No entanto, essa trajetória já dava sinais de desaceleração e agora apresenta queda generalizada em todos os indicadores avaliados. Todos os componentes do índice apresentam resultados abaixo dos 90 pontos, o que indica que, apesar do cenário favorável de renda e emprego, o setor ainda não observa uma recuperação consistente do consumo", afirma Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV.

Segundo ela, a confiança baixa e disseminada entre todos os tipos de consumo "evidencia que a recuperação do setor não depende de um único fator, mas de uma melhora ampla e sustentada do cenário macroeconômico, que segue desafiador."