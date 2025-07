Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, com foco em medidas da administração dos EUA para o setor

O bitcoin operou em baixa nesta quarta, 30, em sessão que contou com novas informações sobre a postura da administração americana para criptomoedas. Por sua vez, até o momento, o foco é no âmbito regulatório, ainda sem grandes planos para a aquisição de criptomoedas pelo governo dos Estados Unidos, o que poderia ser um catalisador para altas no mercado. Além disso, esteve no radar a manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed) nesta tarde.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin operava em queda de 1,13%, a US$ 116.120,01, enquanto o ethereum tinha com recuo de 1,50%, a US$ 3.715,23, segundo cotações da Binance.

O bitcoin "continua a se consolidar em uma faixa relativamente estreita, com suporte em torno de US$ 117 mil e resistência ainda em US$ 120 mil", disse o analista da Trade Nation, David Morrison.