IGP-M cai 0,77% em julho, após queda de 1,67% em junho, revela FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) recuou 0,77% em julho, após queda de 1,67% em junho, informou nesta quarta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula agora alta de 2,96% nos últimos 12 meses e queda de 1,70% no acumulado do ano.

O recuo no mês foi menos intenso do que o apontado pela mediana do Projeções Broadcast, de 0,88%. O intervalo das estimativas, todas negativas, ia de 1,19% a 0,66%.

O resultado foi puxado pela deflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que reduziu a queda de 2,53% em junho para 1,29% em julho.