Na China, Politburo sinaliza não ter planos de oferecer novos estímulos

Líderes da China sinalizaram não ter planos de lançar mais estímulos significativos por enquanto, em um momento em que se dedicam a lidar com a questão do excesso de capacidade na segunda maior economia do mundo.

Em vez de anunciar mais apoio para impulsionar o crescimento, o Politburo do Partido Comunista chinês, principal órgão de formulação de políticas do país, prometeu nesta quarta-feira (30) aprimorar a execução de políticas que já estão em vigor, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

O Politburo indicou estar disposto a agir caso o ritmo de crescimento enfraqueça, ao apontar o "aumento de incertezas", sem, no entanto, mencionar diretamente as atuais tensões comerciais com os EUA.