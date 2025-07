Petróleo fecha em alta, com perspectivas de sanções à Rússia e a terceiros e estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta, 30, com as perspectivas de sanções à Rússia e a países que comercializem com Moscou dominando as atenções do mercado. Além disso, o dia contou com a divulgação dos estoques semanais nos Estados Unidos. No radar, seguem ainda as negociações de acordos comerciais de Washington com parceiros, e a decisão de juros pelo Federal Reserve (Fed), que optou por uma manutenção amplamente esperada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro avançou 1,14% (US$ 0,79), a US$ 70,00 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve alta de 1,10% (US$ 0,79), a US$ 72,47 o barril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que deu um prazo de 10 dias para a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia. Segundo ele, caso não haja recuo de Moscou, "vamos colocar tarifas".