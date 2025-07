Rio Tinto lucra menos que o esperado no 1º semestre

A Rio Tinto registrou lucro líquido de US$ 4,53 bilhões no primeiro semestre de 2025, 22% menor do que o ganho de US$ 5,81 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela mineradora anglo-australiana nesta quarta-feira, 30.

O lucro subjacente caiu 16% na mesma comparação, a US$ 4,81 bilhões, ficando abaixo do consenso de analistas compilados pela Visible Alpha, de US$ 5,01 bilhões.

Diretores da Rio Tinto, segunda maior mineradora do mundo em valor de mercado, declararam dividendo intermediário de US$ 1,48 por ação, equivalente a 50% do lucro subjacente.