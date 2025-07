Santander Brasil: lucro líquido recorrente é de R$ 3,7 bi no 2º trimestre (+ 9,8% em um ano)

O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 3,659 bilhões no segundo trimestre deste ano, alta de 9,8% no comparativo anual, enquanto na comparação com o primeiro trimestre, houve queda de 5,2%.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 0,8 ponto porcentual em um ano, para 16,4%. Os ativos totais somaram R$ 1,224 trilhão, queda de 0,8% em um ano e de 1,9% no trimestre. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 2,1% em um ano e 5,1% em três meses, para R$ 92,459 bilhões.

A carteira de crédito do banco chegou a R$ 675,5 bilhões no final do segundo trimestre pelo conceito ampliado, um crescimento de 1,5% no intervalo de um ano e queda de 1% em relação ao trimestre anterior. O banco diz que o crescimento reflete disciplina na alocação de capital com foco nos negócios estratégicos, diversificação de risco dos portfólios e rentabilidade.