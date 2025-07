Secretário do Tesouro dos EUA sinaliza possibilidade de conversa sobre tarifa, diz Haddad

Na reta final antes do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 30, que há possibilidade de uma nova conversa com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, quando ele regressar da Europa.

"Tenho tentado contato com ele, mas ele está na Europa, fechando acordos. A assessoria dele pediu um pouco de paciência em função das missões que ele está cumprindo lá", declarou o ministro ao chegar à sede da pasta.

Em maio, o ministro da Fazenda esteve reunido com Bessent em Los Angeles, na Califórnia (EUA), para tratar das relações econômicas bilaterais entre os dois países. Agora, está prevista para entrar em vigor já nesta sexta-feira, 1º de agosto, a tarifa de 50% prometida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para todos os produtos brasileiros vendidos para o mercado americano. Até o momento, não há sinal de que esse movimento poderá ser revertido.