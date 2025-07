Starbucks tem queda de 47% no lucro líquido no 3º trimestre fiscal, para US$ 558,3 milhões

A Starbucks registrou lucro líquido de US$ 558,3 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2025, queda de 47% ante igual período do ano anterior. A receita consolidada da companhia cresceu 4% e totalizou US$ 9,46 bilhões no trimestre encerrado em 29 de junho. O lucro por ação ajustado recuou 46%, para US$ 0,50.

Segundo a empresa, os resultados foram afetados por investimentos pontuais no programa de liderança Leadership Experience 2025 e por efeitos tributários não recorrentes, que, juntos, reduziram o lucro por ação em US$ 0,11.

A receita do principal mercado da empresa, a América do Norte, subiu 2% no trimestre, para US$ 6,9 bilhões, puxada pela abertura de novas lojas. No entanto, o lucro operacional da região caiu 36%, para US$ 918,7 milhões, com a margem recuando de 21% para 13,3%. As vendas em mesmas lojas na região recuaram 2%, refletindo uma queda de 3% no número de transações, parcialmente compensada por um aumento de 1% no valor médio por pedido.