Tarifa de 50% sobre cobre se soma ao tarifaço de Trump contra importações

Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta, 30, a tarifa de 50% sobre importações de cobre e derivados a partir de 1º de agosto. Segundo a Casa Branca, a medida se soma a outras tarifas já vigentes contra produtos estrangeiros, em especial as tarifas recíprocas previstas em decreto executivo anterior assinado pelo presidente Donald Trump.

A nova tarifa incidirá exclusivamente sobre o conteúdo de cobre dos produtos importados, que também estarão sujeitos a outros impostos e tarifas conforme regulamentos recentes assinados por Trump relacionados à segurança nacional e combate ao tráfico de drogas, como o fentanil.

Além disso, o governo americano planeja ampliar o escopo das tarifas para incluir outros derivados do cobre em até 90 dias, seguindo modelos já usados para alumínio e aço. O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, fará avaliações periódicas para monitorar o impacto das importações no mercado doméstico e na segurança nacional, podendo recomendar novas ações ao presidente Trump.