Taxas sobem com pressão da alta dos Treasuries, apesar de isenções ao tarifaço

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve optar por deixar a Selic estável em 15%, em reunião que se encerra hoje.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) que vence em janeiro de 2026 oscilava de 14,913% no ajuste de ontem para 14,915%. O DI de janeiro de 2027 passava de 14,151% no ajuste da véspera a 14,225%. O DI de janeiro de 2028 marcava 13,515%, de 13,457% no ajuste antecedente, e o DI de janeiro de 2029 avançava de 13,368% no ajuste de terça para 13,415%.

Na ponta mais longa da curva, o vértice de janeiro de 2031 subiu de 13,611% no ajuste a 13,640%. O contrato do primeiro mês de 2033 também avançou, de 13,734% no ajuste para 13,760%.

"A abertura da curva americana acaba por pressionar a curva local", afirma Luis Otávio de Souza Leal, sócio e economista-chefe da G5 Partners. "Após a surpresa positiva inicial com as isenções, o mercado realizou um pouco porque o cenário ainda está muito incerto", acrescentou.

Para Leal, a despeito da extensa lista de isenções informadas pela Casa Branca da alíquota de 50% sobre produtos nacionais - tais como produtos de aviação, celulose, nafta e alguns alimentos, entre outros -, dificilmente haverá solução de curto prazo para questões de cunho mais político.

"O mercado está subestimando que a aplicação dessa lei a Moraes aumenta as chances de o governo brasileiro fazer algum tipo de retaliação, ou aumentar o tom em relação ao governo dos EUA, e a coisa desandar de vez. Estamos no fio da navalha", diz o economista-chefe da G5 Partners.