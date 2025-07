Tebet diz que tarifas mudam cenário global e defende reforçar laços com blocos econômicos

Tebet destacou ainda que hoje o Brasil tem dependência do agronegócio de quase 50% com os países asiáticos e de 10% com os Estados Unidos. Ela afirmou que a logística é fundamental para garantir a competitividade dos produtos brasileiros em diferentes mercados, como a Ásia.

"Por isso, as rotas de integração sul-americanas são fundamentais. Precisamos chegar mais rápido, de forma mais eficiente pelo Pacífico à Ásia, e o caminho mais curto é pelo Pacífico", pontuou a ministra, que disse que rotas de integração devem ser inauguradas ainda em 2025.

A fala da ministra foi feita na manhã desta quarta, durante o Seminário de Logística no Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista. O evento contou também com a participação de outras autoridades, como os ministros Renan Filho, de Transportes, e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.