Tebet: há tentativa de diálogo com os EUA por parte do governo e do setor privado brasileiro

"Nós teremos medidas de contingência que, neste momento, não passam por uma retaliação tarifária. Nós temos consciência de que temos que proteger a economia brasileira", disse.

De acordo com a ministra, o Brasil precisa tanto da parceria comercial com os Estados Unidos quanto com o Brics, destacando que cerca de 50% das exportações brasileiras são voltadas para a Ásia.

Efeito no fiscal

Tebet afirmou ainda que os bancos públicos, como o BNDES e o Banco do Brasil, estarão envolvidos na ajuda aos setores afetados pela taxação de 50% do governo americano e que não necessariamente isso aparecerá no fiscal.

"Vejo o fiscal mais como um suporte a essas medidas de contingência, com toda a responsabilidade, porque nós temos metas para cumprir, mas a determinação do presidente é de não deixar ninguém para trás", avaliou a ministra.