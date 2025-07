Trump: mesmo que Powell baixe juros hoje, o que não fará, ele continuará 'atrasado demais'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou novamente nesta quarta, 30, a postura do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmando que ele está "atrasado demais" para reduzir as taxas de juros, já que "não há inflação no momento". Trump afirmou que ouviu dizer que Powell só deve cortar os juros em setembro, mas defendeu que a redução deveria ocorrer antes.

Segundo Trump, é preciso baixar as taxas para testar se há inflação, embora tenha reforçado que atualmente "não há inflação". Ele explicou que, caso a inflação apareça, então sim as taxas devem ser elevadas. O presidente também ressaltou o impacto positivo das tarifas, afirmando que "temos dinheiro entrando no país que nunca pensávamos que entraria".

Além disso, Trump alertou que manter as taxas de juros altas "machuca as pessoas do país" e destacou que uma redução de 1 ponto porcentual representaria uma economia anual de cerca de US$ 365 bilhões para a economia americana.