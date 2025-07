UBS lucra mais que o esperado no 2º trimestre

O UBS divulgou nesta quarta-feira (30) que teve lucro líquido de US$ 2,395 bilhões no segundo trimestre de 2025, mais do que dobrando o ganho de US$ 1,14 bilhão registrado em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 2,045 bilhões, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco suíço. A receita do UBS, que adquiriu o Credit Suisse em 2023, subiu 11% na mesma comparação, a US$ 12,11 bilhões, impulsionada por robusta atividade de transações.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.