Alckmin: Justiça dos EUA vai se pronunciar sobre tarifaço; há questionamentos internos

Ele buscou explicar para o público do programa Mais Você os efeitos da tarifa de sobre parte dos produtos brasileiros, oficializada na quarta-feira.

O vice-presidente também comentou sobre o cenário macroeconômico no Brasil, com tendência de queda na inflação dos alimentos e a necessidade de "atenção" à cotação do dólar.

Ele declarou, contudo, ser difícil cravar o impacto da tarifa de 50% nos preços de produtos agrícolas, incluindo alimentos.