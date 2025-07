BC da África do Sul reduz juros em 25 pontos-base, a 7,00%, e vê inflação controlada

Mesmo assim, a instituição revisou para baixo sua projeção de crescimento para o ano, de 1,2% para 1%, diante de "uma revisão negativa nos dados de PIB" e da expectativa de "tarifas mais altas dos EUA sobre a África do Sul".

No front inflacionário, o presidente do BC destacou a valorização do rand e a desaceleração das expectativas de preços. "A inflação ao consumidor de junho ficou em 3%, e o núcleo, em 2,9%, ambos no piso da nossa meta", disse.

A autoridade projeta inflação média de 3,3% em 2025, com estabilização nos anos seguintes.

Kganyago também anunciou que o Sarb passará a mirar a faixa inferior da atual meta de inflação da instituição, de 3% a 6%. "Preferimos que a inflação se estabilize em 3%", afirmou.

A meta mais baixa, segundo o BC, tem ajudado a fortalecer o rand e reduzir o custo de endividamento de longo prazo. "Temos agora a oportunidade de consolidar uma inflação baixa e abrir espaço para juros estruturalmente menores."