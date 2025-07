BMW avisa sobre impacto de 1,56 bilhão de euros com aplicação de tarifas

As tarifas mais altas podem custar à BMW quase US$ 1,8 bilhão este ano. A montadora afirmou que novas taxas comerciais reduziriam sua margem operacional automotiva em cerca de 1,25 ponto porcentual no ano inteiro. Com base no consenso atual dos analistas para receitas de cerca de € 125 bilhões, o impacto em termos absolutos seria de € 1,56 bilhão, equivalente a US$ 1,79 bilhão.

Ao contrário de seus pares alemães, a BMW não ajustou sua previsão porque sua projeção anterior já considerava tarifas, incluindo taxas transatlânticas mais baixas no segundo semestre do ano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou no domingo em reduzir as tarifas sobre carros enviados da UE de 27,5% para 15%. Em troca, a UE concordou em reduzir sua tarifa de 10% sobre veículos importados dos EUA, de acordo com autoridades em Bruxelas, embora os detalhes ainda sejam nebulosos.