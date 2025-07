Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após BoJ, tarifas de Trump e PMIs chineses fracos

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após o Banco do Japão (BoJ) deixar seu juro básico inalterado e enquanto investidores avaliaram tarifas "recíprocas" dos EUA para Coreia do Sul e Índia, além de dados fracos da atividade econômica chinesa.

O índice japonês Nikkei subiu 1,02% em Tóquio, a 41.069,82 pontos, após o BoJ mais uma vez deixar sua principal taxa de juros em 0,5%, nível em que se encontra desde janeiro, e elevar projeções de inflação.