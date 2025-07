Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços mistos e anúncios tarifários de Trump

Da temporada de balanços, a Rolls-Royce era destaque positivo, com salto de 9,5% em Londres, após a empresa britânica de engenharia e defesa elevar seu guidance para o ano graças a um forte desempenho no primeiro semestre.

Por outro lado, a cervejaria AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, tombava quase 10% em Bruxelas, depois de decepcionar com seu volume de vendas.

Ainda no mercado inglês e também em reação a balanços, a mineradora Anglo American sofria queda de 4,6%, enquanto a petrolífera Shell avançava 2%.

Antes do prazo de 1º de agosto, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem tarifas "recíprocas" para o Brasil, Coreia do Sul e Índia, confirmou que o cobre será tarifado em 50% e anunciou o fim da isenção para remessas internacionais de pequeno valor.

No âmbito macroeconômico, a taxa de desemprego da zona do euro permaneceu na mínima recorde de 6,2% em junho, vindo um pouco abaixo do esperado.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,40%, a de Paris se mantinha estável e a de Frankfurt avançava 0,35%. Já a de Milão caía 0,24%, a de Madri ganhava 0,80% e a de Lisboa registrava alta de 1,04%.