Bolsas de NY fecham em baixa, com balanços de big techs e pressionados por perspectiva para Fed

As ações da Meta saltaram 11,25% depois que a dona do Facebook ultrapassou as expectativas do mercado para o lucro e a receita do segundo trimestre e projetou receitas ainda maiores no terceiro trimestre com o empurrão da IA no seu principal negócio de publicidade. Já a Microsoft teve ganhos de 3,95%, também na esteira de resultados trimestrais e vendas mais fortes do que os investidores previam. A Mastercard teve avanço de 1% de Wall Street, após a bandeira de cartões superar as expectativas do mercado para o lucro e a receita do segundo trimestre. Outras big techs que divulgam balanços após o encerramento dos negócios em Wall Street, a Apple teve queda de 0,71%, e a Amazon avançou 1,70%.

As ações da Moderna recuaram 8,06%, aprofundando as perdas no ano, após a companhia anunciar que pretende reduzir em 10% o seu quadro de funcionários para endereçar a incerteza quanto ao futuro da fabricação de vacinas sob o governo do presidente Donald Trump. O CEO Stéphane Bancel afirmou em um memorando que, até o final do ano, a Moderna terá menos de 5.000 funcionários. O dia também traz um noticiário pesado para o setor farmacêutico, já que Trump enviou carta a 17 CEOs de grandes companhias da indústria exigindo a adoção de medidas até setembro para reduzir os preços dos medicamentos no país. GSK caiu 4,67%, Eli Lilly perdeu 2,63% e a Pfizer cedeu 2,18%, Merck teve queda de 4,44%.