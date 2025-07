Bradesco tem lucro líquido de R$ 6,1 bi no 2º trimestre

"A economia começou a desacelerar de forma mais evidente no segundo trimestre e esperamos que desacelere mais daqui para frente. Assim, é preciso manter a nossa cautela, preservar a boa qualidade das novas safras de crédito, sem perder bons negócios", disse Marcelo Noronha.

Ele afirmou ainda que no segundo trimestre o Bradesco apresentou crescimento importante em todos os três principais componentes das receitas: margem financeira total, receitas com serviços e seguros. "Nossa tração comercial nos permite avançar em várias linhas ao mesmo tempo."

Para o restante do ano, o presidente do Bradesco previu que as receitas continuarão "a dar o tom do aumento da rentabilidade", e que o "plano de transformação continua sendo executado em ritmo acelerado". Noronha afirmou ainda que, assim como disse no trimestre passado, a qualidade dos ativos é "cláusula pétrea", inegociável.

O presidente do banco comentou que, embora o Bradesco tenha superado a marca de R$ 6 bilhões de lucro, ainda está longe de onde pretende chegar. "Nosso plano divulgado há um ano e meio é para aumentar a nossa competitividade no curto e no longo prazo. Estamos num bom caminho, a execução do plano tem andado como previsto, e temos iniciativas importantes para entregar ainda em 2025", disse.

Noronha acrescentou que a produtividade está aumentando, mas que o maior ganho de eficiência ainda está por acontecer. "Estamos jogando as sementes dessa transformação, com mais investimentos em tecnologia, reskilling (requalificação profissional) de pessoas e estrutura organizacional com mais autonomia e agilidade de decisão para os nossos executivos."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.