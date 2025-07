Consumo de energia elétrica no Brasil cai 1,4% em junho ante junho de 2024, aponta EPE

Também de acordo com os dados da EPE, o mercado livre de energia, no qual consumidores escolhem seu fornecedor de eletricidade e negociam as condições de suprimento, cresceu 6,5% em junho, em volume consumido, na comparação com igual mês de 2024, para 20.639 GWh. Esse montante corresponde a 45,9% do consumo nacional de energia elétrica no mês.

A expansão ocorre ainda na esteira da abertura do mercado livre para todos os consumidores de energia atendidos em alta tensão, a partir de janeiro do ano passado, o que levou a um forte movimento de migração de consumidores do chamado mercado "cativo", atendido pelas distribuidoras, para o segmento de comercialização livre. O número de consumidores atendidos cresceu 52,8%, na comparação com junho de 2024, informou a EPE.

"O Nordeste e o Sul foram as regiões que mais expandiram o consumo (+11,2%), enquanto o Centro-Oeste teve o maior aumento no número de consumidores livres (+76,2%)", informou a EPE, em nota.

Ainda segundo a empresa de pesquisa, o movimento de migração de consumidores permanece intenso e, conforme relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de junho de 2025, há previsão de quase 20 mil migrarem em 2025.

Distribuidoras

Com a expansão no mercado livre, o mercado regulado registrou queda de 7,3% no consumo de junho, na comparação anual, para 24.332 GWh, o que corresponde a 54,1% do consumo nacional.