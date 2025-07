Dólar oscila em manhã de formação da taxa Ptax

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que a aprovação do presidente Lula atingiu 50,2%, ultrapassando a desaprovação de 49,7% pela primeira vez em 2025. A aprovação tem aumentado desde maio, em meio a ameaças tarifárias dos EUA. A imagem positiva de Lula subiu para 51% e ultrapassou a negativa (48%). Já o ex-presidente Jair Bolsonaro possui 44% de imagem positiva e 55% de negativa e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está com 47% de imagem positiva e 46% de negativa. Lula lidera todos os cenários da disputa eleitoral de 2026 contra a direita.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em junho, no piso das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava desemprego de 6% no período.

Em relação ao dados fiscais, em junho, o setor público consolidado do Brasil registrou um déficit primário de R$ 47,091 bilhões, agravando-se em relação ao déficit de R$ 33,740 bilhões em maio, conforme informações do Banco Central. O resultado foi pior que as previsões do mercado, cuja mediana apontava para um déficit de R$ 41,0 bilhões. No primeiro semestre de 2025, houve um superávit primário de R$ 22,029 bilhões (0,36% do PIB) e, em 12 meses até junho, um superávit primário de R$ 17,925 bilhões (0,15% do PIB).