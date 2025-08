Empresa dos irmãos Batista compra fatia da CSN e entra no capital da Usiminas

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta quinta-feira, 31, que vendeu na quarta-feira, 30, uma participação acionária correspondente a 4,99% de ações que detinha na sua concorrente Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) para a Globe Investimentos SA. A Globe é uma empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da J&F Investimentos, da JBS e da Eldorado Celulose.

Procurada, a J&F não quis comentar. Conforme o comunicado da CSN à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor do negócio, com base no fechamento do pregão da Bolsa de terça-feira, 29, foi da ordem de R$ 263,3 milhões. A operação envolveu 35.192.508 ações ordinárias e 27.336.139 preferenciais de emissão da Usiminas.

Com isso, os irmãos Batista colocam um pé na Usiminas, siderúrgica controlada pelo grupo ítalo-argentino Ternium, pela japonesa Nippon Steel e pelo fundo Previdência Usiminas. As ações adquiridas - que correspondem a 4,99% do capital social -, estão fora do bloco de controle da siderúrgica, que tem a Ternium como maior acionista e quem indica a maioria da diretoria executiva.