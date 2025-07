Juízes questionam autoridade de Trump para impor tarifas sem o Congresso dos EUA

Juízes do Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o Circuito Federal em Washington expressaram grande ceticismo, nesta quinta-feira, 31, sobre a justificativa legal do presidente Donald Trump para sua política de aumento de tarifas.

Os membros do painel de 11 juízes não se mostraram convencidos pela insistência do governo Trump de que o presidente poderia impor tarifas sem a aprovação do Congresso, e criticaram sua invocação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (Ieepa) para fazê-lo.

"A Ieepa nem sequer menciona a palavra 'tarifas' em nenhum lugar", disse o juiz Jimmie Reyna, em um sinal da incredulidade do painel em relação aos argumentos do advogado do governo.