Mau humor pós-Copom e tarifaço pesam no Ibovespa

Após a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano ontem pelo Copom, o colegiado interrompeu o processo de elevação do juro básico iniciado em setembro de 2024, avalia o Rabobank. "O Copom deixa as portas abertas para ajustes adicionais, caso seja necessário", admite em nota. O colegiado reafirmou que não "hesitará em retomar o ciclo de ajustes" se necessário.

Na China, PMIs oficiais da indústria e de serviços do país caírem mais do que o esperado em julho. Neste cenário, Vale divulga seu balanço após o fechamento da B3. A expectativa de analistas é de lucro líquido de cerca de US$ 1,5 bilhão, o que representaria uma redução de 45,3% frente ao período de abril a junho de 2024. Gerdau, CSN e CSN Mineração também divulgam seus resultados após o fechamento dos negócios.

Já o Bradesco lucrou R$ 6,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, resultado 28,6% maior na comparação com igual intervalo de 2024, em linha com o previsto no Prévias Broadcast. As ações do banco sobem entre 0,30% (ON) e 0,51% (PN).

No campo dos indicadores, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em junho, em linha com o piso das projeções. O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 47,091 bilhões em junho, maior do que o piso de R$ 46,6 bilhões.

Outro ponto de atenção é uma nova pesquisa eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47,8% das intenções de voto contra 44,2% do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, em pesquisa AtlasIntel/Bloomberg sobre a disputa presidencial de 2026 .

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,95%, aos 133.989,74 pontos. Às 11h55 desta quinta-feira, o Índice Bovespa caía 0,99%, aos 132.658,94 pontos, ante mínima em 132.096,29 pontos (-1,41%) e máxima de abertura em 133.987,26 pontos, com variação zero.