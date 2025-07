Moderna demitirá 10% dos funcionários diante de desafios para vacinas

Moderna planeja reduzir sua força de trabalho global em cerca de 10%, devido à incerteza sobre o futuro da fabricação de vacinas sob a administração Trump.

O CEO Stéphane Bancel disse, em um comunicado na quinta-feira ,que, até o final do ano, a Moderna terá menos de 5.000 funcionários.

A empresa se comprometeu no início deste ano a cortar cerca de US$ 1,5 bilhão em despesas anuais até 2027, por meio de renegociações com fornecedores, redução de custos de fabricação e uma redução na área de pesquisa e desenvolvimento, disse Bancel.