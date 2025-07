Société Générale supera previsões de lucro e receita

O Société Générale teve lucro líquido de 1,45 bilhão de euros no segundo trimestre, 31% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31.

A receita de atividades bancárias do banco francês - sua principal métrica - somou 6,79 bilhões de euros no trimestre.

Os resultados do Société superaram as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, de lucro de 1,20 bilhão de euros e receita de 6,69 bilhões de euros.