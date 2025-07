Trump diz que fechou 'vários outros' acordos comerciais, mas não cita países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que fez "vários outros acordos comerciais há pouco" durante evento no fim da tarde desta quinta-feira, 31, na Casa Branca. "Estamos fazendo muitos acordos", comentou o republicano, sem dar detalhes sobre quais países firmaram pacto tarifário com os norte-americanos.

A declaração de Trump foi feita na véspera do prazo para o estabelecimento da nova onda de tarifas recíprocas dos EUA.

Trump participa de evento na sede do governo norte-americano para assinar ordem executiva sobre esportes ao lado do vice-presidente, JD Vance, e dos secretários do Tesouro, Scott Bessent, e do Comércio, Howard Lutnick.