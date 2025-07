UE espera que bebidas destiladas e vinhos sejam atingidos com tarifa de 15% nos EUA

Líderes na França esperavam ver vinhos e bebidas destiladas incluídos nessa lista de isenções.

"A Comissão permanece determinada a alcançar e garantir o maior número de isenções possíveis, incluindo para produtos tradicionais da UE, incluindo vinhos e bebidas destiladas", disse o porta-voz da UE, Gill. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.