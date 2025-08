Bayer eleva estimativa de vendas em 2025 e faz provisões para litígios nos EUA

A Bayer disse que, de acordo com dados não auditados, gerou vendas de aproximadamente 10,7 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025. Enquanto a divisão Crop Science aumentou as vendas em 2,2%, com ajuste cambial e de portfólio, as divisões farmacêutica e de saúde do consumidor registraram vendas nos níveis do ano anterior, com aumentos de 0,6% e 0,2%, respectivamente.

O Ebitda ajustado do grupo no segundo trimestre foi de cerca de 2,1 bilhões de euros. Na divisão agrícola, o Ebitda ajustado aumentou para 700 milhões de euros, e diminuiu para 1,1 bilhão de euros na divisão farmacêutica. Em saúde do consumidor, foi ligeiramente superior ao nível do ano passado, alcançando 300 milhões de euros.

O lucro por ação no trimestre subiu para 1,23 euro, impulsionado principalmente por uma melhora no resultado financeiro e por despesas fiscais mais baixas, disse a Bayer.

A companhia publica seu balanço referente ao segundo trimestre em 6 de agosto.

A Bayer disse também que estabeleceu provisões adicionais de aproximadamente 1,2 bilhão de euros para litígios relacionados ao herbicida Roundup (glifosato) nos EUA.

Esse montante faz parte de um total de cerca de 1,7 bilhão de euros em provisões para ações legais, que também incluem custos associados a litígios envolvendo bifenilos policlorados (PCBs) no Estado de Washington.