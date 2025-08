BC da China reafirma abertura financeira e convida empresas dos EUA a investir no país

O vice-presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Xuan Changneng, reuniu-se na terça-feira com uma delegação do Conselho de Administração do Conselho Empresarial EUA-China, a pedido do presidente da instituição, Pan Gongsheng. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o PBoC informou que as partes mantiveram comunicação aprofundada sobre as relações econômicas e comerciais sino-americanas, as políticas macroeconômicas da China e a abertura do setor financeiro.

Durante o encontro, Changneng destacou que, segundo o presidente Xi Jinping, "China e EUA possuem amplos interesses comuns e vasto espaço para cooperação".

Ele ressaltou ainda que a economia chinesa tem se recuperado de forma constante neste ano e demonstrado "forte resiliência" mesmo em um cenário internacional adverso, o que "cria um solo fértil para o investimento de longo prazo das empresas estrangeiras".