Bolsas da Europa operam em baixa firme, após tarifas globais e carta de Trump para farmacêuticas

O decreto de Trump estabelece tarifas "recíprocas" de 10% a 41% a 69 parceiros comerciais. As alíquotas entram em vigor no próximo dia 7, e não mais hoje, como era a previsão inicial.

Trump também enviou cartas a 17 CEOs de grandes farmacêuticas exigindo a adoção de medidas até setembro para reduzir os preços de medicamentos nos EUA, sob pena de intervenção do governo. No horário acima, a Novo Nordisk tombava 4,3% em Copenhague e a AstraZeneca caía 3,6% em Londres.

No noticiário macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro ficou inalterada em julho ante o mês anterior, em 2%, mantendo-se em linha com a meta oficial do Banco Central Europeu (BCE), mas superando o consenso de analistas (1,9%).

Também foi confirmado que o PIM industrial do bloco que utiliza o euro subiu para 49,8 no mês passado, número que sugere atividade manufatureira praticamente estagnada.

Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que tem forte influência na trajetória dos juros básicos americanos. Na quarta-feira (30), o Federal Reserve (Fed) mais uma vez deixou seus juros nos níveis em que se encontram desde dezembro do ano passado, diante das incertezas do impacto da ofensiva tarifária de Trump.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,40%, a de Paris recuava 1,69% e a de Frankfurt cedia 1,55%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 1,52%, 0,73% e 0,93%.