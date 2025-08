Bolsas de NY fecham em forte queda com tarifaço, payroll, dados e falas de Trump sobre Rússia

Trump sugeriu que os dados do payroll foram manipulados por interesses "políticos", e ordenou a demissão de uma servidora pública responsável pelos números.

O setor financeiro recuou de forma generalizada nesta sexta, refletindo preocupações de que uma desaceleração econômica nos EUA possa afetar o desempenho do crédito, após divulgação de dados abaixo das expectativas. Goldman Sachs (-1,94%), JPMorgan (-2,32%), Citi (-2%), Wells Fargo (-3,53%) e Bank of America (-3,41%) foram impactados.

Com o clima pessimista, a temporada de balanços em segundo plano. A Apple caiu 2,5% mesmo após superar as estimativas de receita, devido a preocupações com custos crescentes relacionados a tarifas. A Amazon recuou 8,27% apesar de resultados acima do esperado, com o mercado reagindo à projeção de lucro operacional abaixo das estimativas para o terceiro trimestre.

No setor de energia, Chevron caiu 0,16% e Exxon Mobil, -1,79%, em resposta à queda nos lucros das petroleiras, pressionadas pelos baixos preços do petróleo, ainda que tenham apresentado resultados ajustados superiores ao esperado.

Moderna cedeu 6,6% após divulgar receita e projeções menores. A Coinbase despencou 16,7% com queda do bitcoin e após receita e guidance abaixo das estimativas.