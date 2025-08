Chance de corte pelo Fed em setembro faz taxas de juros caírem

A volta à mesa da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, desencadeada por dados bastante fracos do mercado de trabalho do país conhecidos nesta sexta-feira, derrubou as taxas dos Treasuries e forneceu alívio à curva de juros local na segunda etapa do pregão desta sexta-feira. Agora, parecem maiores as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte a taxa básica da economia dos EUA já em setembro, o que pode ajudar o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) a iniciar o ciclo de flexibilização por aqui.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2026 cedeu de 14,923% no ajuste de quinta-feira para 14,91%. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,348% no ajuste da véspera a 14,21%. O DI de janeiro de 2028 marcou 13,525%, vindo de 13,669% no ajuste anterior. O DI de janeiro de 2029 diminuiu de 13,566% no ajuste antecedente para 13,46%.

O DI para janeiro de 2031 caiu de 13,758% no ajuste de quinta para 13,69%. O contrato do primeiro mês de 2033 encerrou o pregão em 13,81%, de 13,864% no ajuste de quinta-feira. O saldo da semana também foi de fechamento das taxas, à exceção da parte curta da curva, que segue rondando a estabilidade, ancorada na expectativa de manutenção da Selic em 15%.