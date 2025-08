Crítico de Powell diz que chefe do Fed é 'o próximo' a sair, após renúncia de diretora

Após a renúncia da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Adriana Kugler, o presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, afirmou que o chefe do BC dos Estados Unidos, Jerome Powell, é "o próximo".

Em uma série de publicações no X, Pulte diz que "ouviu que o próximo a renunciar é Powell", sem apresentar provas.

"O presidente Trump vence de novo", escreveu Pulte, crítico costumaz de Powell, em outra postagem.