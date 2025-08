Exportações de pneus aos EUA terão taxas de 25% e 50%, diz associação do setor

milhões de unidades. Desse total, 1,45 milhão, ou 34% do total, tiveram como destino o mercado norte-americano. Os pneus de carga somaram 1,32 milhão de unidades, sendo que 502,8 mil, ou 38% das exportações, foram destinados aos EUA. As exportações de pneus agrícolas somaram 54,5 mil unidades no primeiro semestre. Os EUA responderam por 1% dos embarques, ou 392 unidades.

De janeiro a junho, as exportações de pneus de moto somaram 751,5 mil unidades. Os Estados Unidos foram destino de 8% das exportações, com 63,7 mil unidades.

Grande preocupação

"As tarifas de 50% e 25% impostas pelo governo norte-americano trazem grande preocupação", diz Rodrigo Navarro, CEO da ANIP. "Trata-se de mais um desafio a ser enfrentado no contexto do setor. Desde 2020 temos convivido com o crescimento das importações, muitas vezes com valores abaixo do custo (dumping), afetando duramente a indústria no país, assim como os empregos e investimentos, e reduzindo a compra de matérias primas locais", destaca.

"Vamos continuar com os esforços junto aos principais interlocutores, para fortalecer as iniciativas de diálogo com o governo norte-americano", diz Navarro.

A ANIP esteve reunida com o vice-presidente Alckmin e equipe do MDIC, com os governadores de São Paulo e Bahia, além de representande de confederações e federações como CNI, Fiesp e Fieb.